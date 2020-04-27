Климатолог не исключил повторения жары лета 2010-го в этом году

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Климатолог предрёк повторение жары лета 2010-го в этом году: вероятны природные пожары. Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что 2016-й был самым тёплым в истории метеонаблюдений, а 2019 год — вторым.

«Возможно повторение лета 2010-го, безусловно. Но никто не говорит, что это обязательно. Такие прогнозы и в прошлом году звучали, такое существует, поскольку всевозможные гидрометеорологически опасные явления, к которым в частности относятся волны тепла, жара, учащаются со временем по статистике, поэтому вероятность наступления такого события в этом году тоже не исключена и вполне реальна.

Исходя из того, что специалисты наблюдали последние годы, такая вероятность действительно достаточно высока просто по той причине, потому что прошедший год был вторым в истории самым тёплым, первым был 2016- й. Нет оснований думать, что это невозможно и в этом году, но никто этого точно сказать не может».

По словам Киселева, жара влияет на самочувствие людей, а также увеличивает вероятность пожаров.

«В первую очередь, это касается здоровья людей, потому что люди не очень приспособлены переносить длительную жару, тут даже кондиционирование не помогает. Это первое и наиболее опасное проявление.

С другой стороны, увеличивается вероятность пожаров как природных, так и рукотворных, если можно так выразиться. Мы, люди, к этому не очень приспособлены, поэтому, конечно, это нанесёт ущерб».

Ранее в американском Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы заявили, что этот год станет самым жарким в истории с вероятностью 75%. То же мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра РоссииРоман Вильфанд, пишет РИА Новости. По его словам, 2020-й с вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. Говорит Москва