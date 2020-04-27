Ситуация с коронавирусом в ряде регионов РФ требует жесткого режима самоизоляции - Песков
13:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах РФ более напряженная и требует более жесткого режима самоизоляции, чем в других. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты". Он напомнил о решении главы государства Владимира Путина предоставить губернаторам дополнительные полномочия, чтобы они на местах принимали решения о необходимом уровне ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации.
"Сейчас благодаря этим решениям в некоторых регионах уже целые отрасли промышленности удалось перезапустить, предприятия работают. Но где-то ситуация более напряженная и потому требующая более жесткого режима самоизоляции", - сказал Песков.
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