0
0
160
НОВОСТИ

Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в режиме онлайн - "Волонтеры Победы"

13:05 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.04.2020
Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать священника, отрицающего эпидемию коронавируса
0
13
14:12 27.04.2020
Украина требует от Ирана "черные ящики" сбитого в январе самолета
0
66
14:00 27.04.2020
Регионы получат дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий
0
99
13:45 27.04.2020
На строительстве медицинского центра в Шелехове заложили капсулу потомкам
0
107
13:32 27.04.2020
В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних
0
147
13:20 27.04.2020
Академик РАН высказал мнение о сроке завершения пандемии коронавируса в РФ
0
173
13:00 27.04.2020
Ситуация с коронавирусом в ряде регионов РФ требует жесткого режима самоизоляции - Песков
0
165
12:32 27.04.2020
Климатолог не исключил повторения жары лета 2010-го в этом году
0
230
12:20 27.04.2020
Лай собак и неисправная автосигнализация могут привести к штрафам
0
218
12:05 27.04.2020
Все лидеры "пятерки" СБ ООН поддержали идею Путина провести саммит - Лавров
0
252

Возврат к списку