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Академик РАН высказал мнение о сроке завершения пандемии коронавируса в РФ

13:20 27.04.2020 Источник: РБК

Распространение коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине июня. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1». Запись программы доступна на Youtube.

У коронавирусных инфекций есть «определенный» цикл, отметил Чучалин. По его словам, предыдущие похожие вспышки, в том числе SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV. — РБК.) в 2002 году и MERS (ближневосточный респираторный коронавирусный синдром. — РБК.) в 2013 году продлились три с половиной месяца.

«Поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин.  РБК

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