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НОВОСТИ

В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

13:32 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних. Такую меру им будут заменять тюрьмой сроком не более 10 лет. Местная Комиссия по правам человека объявила, что по указу короля Салмана, для тех, кого уже приговорили к смертной казни за преступления, которые они совершили, будучи несовершеннолетними, приговор не приведут в исполнение.

Международные организации призывают Эр-Рияд к полной отмене смертной казни. Согласно докладу правозащитников, в прошлом году в королевстве были казнены 184 человека, и это самый высокий показатель за все время наблюдения.  Эхо Москвы

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