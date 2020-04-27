Регионы получат дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий

14:00 Источник: Эхо Москвы

Российские регионы получат дополнительно 200 миллиардов рублей для поддержки граждан и предприятий. Такое поручение дал президент.

Опубликованный на сайте Кремля указ предписывает выделять деньги регионам в срок до 15 мая. Ответственным за выполнение программы назначен премьер Михаил Мишустин. Среди президентских поручений – проработка снижения начального взноса по ипотеке для семей с детьми на уровне 15 процентов от стоимости недвижимости. До конца недели правительство определится с мерами по поддержке экономики, приоритет – программы импортозамещения в промышленности.

В список системообразующих предприятий тем временем предложено включить ряд учреждений медицины и культуры. В перечне в общей сложности более тысячи компаний. Им могут предоставить кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по сниженной ставке, сказал глава правительства. Кабинет министров создает план поэтапной отмены карантинных ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно говорила, что жесткие ограничения должны быть продлены по меньшей мере на две недели. При этом ведомство подготовило предложения по открытию предприятий в сфере обслуживания. Эхо Москвы