Регионы получат дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий
14:00 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Российские регионы получат дополнительно 200 миллиардов рублей для поддержки граждан и предприятий. Такое поручение дал президент.
Опубликованный на сайте Кремля указ предписывает выделять деньги регионам в срок до 15 мая. Ответственным за выполнение программы назначен премьер Михаил Мишустин. Среди президентских поручений – проработка снижения начального взноса по ипотеке для семей с детьми на уровне 15 процентов от стоимости недвижимости. До конца недели правительство определится с мерами по поддержке экономики, приоритет – программы импортозамещения в промышленности.
В список системообразующих предприятий тем временем предложено включить ряд учреждений медицины и культуры. В перечне в общей сложности более тысячи компаний. Им могут предоставить кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по сниженной ставке, сказал глава правительства. Кабинет министров создает план поэтапной отмены карантинных ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно говорила, что жесткие ограничения должны быть продлены по меньшей мере на две недели. При этом ведомство подготовило предложения по открытию предприятий в сфере обслуживания. Эхо Москвы
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