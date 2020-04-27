На строительстве медицинского центра в Шелехове заложили капсулу потомкам
13:45 27.04.2020
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Фото пресс-службы губернатора Иркутской области
Послание, заключенное в капсулу, рассказывает о времени и обстоятельствах строительства центра по лечению внутрибольничных пневмоний. "Это происходит в трудное время, когда усилия всего мира объединены в борьбе с пандемией коронавируса. Мы смотрим в будущее и верим, что вирус будет побежден. А новое современное здание и оборудование прослужит врачам и пациентам долгие годы", - в частности, говорится в документе.
Строительство ведется на территории больничного городка в Шелехове. Заказчиком проекта выступает Минздрав Иркутской области, инвестором - компания РУСАЛ. Аналогичные центры появятся и в других городах присутствия металлургической компании в регионе - в Тайшете и Братске.
"Мы обсуждали потребность строительства таких центров для лечения внебольничной пневмонии с промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. И я дал поручение правительству найти инвесторов. Три медицинских учреждения будут построены компанией РУСАЛ. Это их вклад в борьбу с распространением пандемии", - прокомментировал Игорь Кобзев.
Новый медицинский центр для лечения внутрибольничных пневмоний будет представлять собой одноэтажное здание общей площадью 3,4 тыс. кв. м. В здании оборудуют приемно-диагностическое отделение, боксы на 60 пациентов, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. В центре будут оснащены кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.
Особое внимание уделят безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы будут иметь отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию будет осуществляться через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.
"Центр будет сдан в третьем квартале текущего года. В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в такие сжатые сроки. Технология полностью соответствует всем требованиям надзорных органов в плане медицинской и инженерной безопасности. Медучреждение будет помогать спасать жизни и здоровье наших жителей, а после преодоления пандемии - переоборудовано в иммунологический центр", - рассказал Олег Буц.
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