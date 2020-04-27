Украина требует от Ирана "черные ящики" сбитого в январе самолета
14:12 27.04.2020 Источник: Интерфакс
Украина настаивает на доставке в страну "черных ящиков" сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплате компенсаций семьям жертв катастрофы, сообщает министерство иностранных дел страны.
По его данным, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Дмитрий Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы. Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследовании с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД в понедельник.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение на Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.
Зариф заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.
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