0
0
61
НОВОСТИ

Украина требует от Ирана "черные ящики" сбитого в январе самолета

14:12 27.04.2020 Источник: Интерфакс

Украина настаивает на доставке в страну "черных ящиков" сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплате компенсаций семьям жертв катастрофы, сообщает министерство иностранных дел страны.

По его данным, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Дмитрий Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы. Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследовании с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД в понедельник.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение на Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.

Зариф заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.04.2020
Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать священника, отрицающего эпидемию коронавируса
0
13
14:00 27.04.2020
Регионы получат дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий
0
99
13:45 27.04.2020
На строительстве медицинского центра в Шелехове заложили капсулу потомкам
0
107
13:32 27.04.2020
В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних
0
147
13:20 27.04.2020
Академик РАН высказал мнение о сроке завершения пандемии коронавируса в РФ
0
173
13:05 27.04.2020
Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в режиме онлайн - "Волонтеры Победы"
0
163
13:00 27.04.2020
Ситуация с коронавирусом в ряде регионов РФ требует жесткого режима самоизоляции - Песков
0
165
12:32 27.04.2020
Климатолог не исключил повторения жары лета 2010-го в этом году
0
230
12:20 27.04.2020
Лай собак и неисправная автосигнализация могут привести к штрафам
0
218
12:05 27.04.2020
Все лидеры "пятерки" СБ ООН поддержали идею Путина провести саммит - Лавров
0
252

Возврат к списку