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Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать священника, отрицающего эпидемию коронавируса

14:32 27.04.2020 Источник: Интерфакс

Екатеринбургская епархия решила лишить права вести проповеди и высказываться на публике схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19.

"Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве", - сообщила в понедельник пресс-служба епархии.

В епархии добавили, что содержание выступлений схиигумена не выражает ее позицию.

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.

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