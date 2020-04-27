Финансовое состояние российского автопрома в мае ухудшится, ожидает Сбербанк
14:27 27.04.2020
По словам Попова, автопром – отрасль с одним из самых высоких мультипликативных эффектов для экономики, обеспечивающая в смежных отраслях и производствах занятость более 3 млн человек, в том числе в моногородах. Хотя ключевые автопроизводители запустили производство, их загрузка, а также загрузка смежников и производителей автокомпонентов, зачастую не превышает 30-50%. Отрасль серьезно зависит от покупательной способности населения и потому нуждается в оперативной поддержке со стороны государства.
«По нашей оценке, в мае ситуация может ухудшиться. Поэтому необходима загрузка заказами всей производственной цепочки, в том числе размещение опережающих закупок со стороны госорганов. Кроме того, автопроизводителям и смежникам потребуются субсидии на компенсацию фиксированных расходов: ФОТ, налоги и другое, – полагает Анатолий Попов. – Не менее серьезной проблемой является и работа сбытовой сети автоотрасли. В ряде регионов и в Москве автодилеры не работают. Поэтому одной из мер должно стать возобновление работы автодилеров, естественно, при строгом соблюдении санитарных норм, как и в продуктовом ритейле: социальная дистанция, наличие масок, санитайзеров и т.д. Также необходимы программы стимулирования спроса со стороны потребителей, например, запуск программ льготного кредитования, акционные предложения».
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