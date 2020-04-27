Все регионы должны быть на 100% готовы к любым ЧП - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить полную готовность всех регионов реагировать на любое чрезвычайное происшествие.

"В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность реагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы", - заявил глава государства на совещании по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.