Расходы банков РФ на предоставление кредитных каникул составят не менее 150 млрд руб.
15:12 27.04.2020 Источник: Интерфакс
Расходы российской банковской системы на предоставление кредитных каникул составят не менее 150 млрд рублей. Банки опасаются, что, заплатив налоги на проценты, которые начисляются за каникулярный период, потом столкнутся с неоплатой самих процентов со стороны граждан, сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.
"Банковская система, очевидно, испытывает напряжение. Те же кредитные каникулы являются достаточно серьезной нагрузкой на банковскую систему. Я видел оценки, что это не менее 150 млрд рублей расходов банковской системы на проведение кредитных каникул", - сказал Аксаков, отметив, что банки, не получая платежей по кредитным каникулам, должны выполнять обязательства перед вкладчиками, перед кредиторами банков, что также является дополнительной нагрузкой.
Глава комитета также отметил, что банки опасаются, что те проценты, которые начисляются за каникулярный период и с них будут заплачены налоги - поскольку это для банков начисленный доход - реально потом оплачены не будут. "Некоторые заемщики эти начисленные проценты не оплатят потом, когда закончится каникулярный период. Вот эти все риски, естественно, банки несут, ну и очевидно, что сама перестройка работы, сама организация работы по реструктуризации, по кредитным каникулам, по работе с крупнейшими заемщиками, она требует напряжения людских ресурсов и перестройки программных продуктов, то есть все это действительно сказывается на работе", - сказал он.
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