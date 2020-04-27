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Путин не просил убрать фреску со своим изображением в храме Вооруженных сил

15:32 27.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин не обращался в Минобороны с просьбой убрать фреску со своим изображением в храме Вооружённых сил. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Не обращался, но своё мнение высказал».

Изображение с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу ранее появилось в главном храме Вооружённых сил в Подмосковье. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, в здании также разместят фреску со Сталиным и панно, посвящённое воссоединению Крыма и России.

В эфире телеканала «Россия 1» Дмитрий Песков заявлял, что президент считает преждевременным изображение его портрета в храме.

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