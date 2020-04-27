Путин не просил убрать фреску со своим изображением в храме Вооруженных сил
15:32 27.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин не обращался в Минобороны с просьбой убрать фреску со своим изображением в храме Вооружённых сил. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет. Не обращался, но своё мнение высказал».
Изображение с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу ранее появилось в главном храме Вооружённых сил в Подмосковье. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, в здании также разместят фреску со Сталиным и панно, посвящённое воссоединению Крыма и России.
В эфире телеканала «Россия 1» Дмитрий Песков заявлял, что президент считает преждевременным изображение его портрета в храме.
НОВОСТИ
- 16:00 27.04.2020
- Подлодка "Ростов-на-Дону" ушла на боевое дежурство к берегам Сирии - источник
- 15:20 27.04.2020
- Предприятия "Группы ГАЗ" передадут соцучреждениям полмиллиона защитных масок
- 15:12 27.04.2020
- Расходы банков РФ на предоставление кредитных каникул составят не менее 150 млрд руб.
- 15:00 27.04.2020
- Все регионы должны быть на 100% готовы к любым ЧП - Путин
- 14:32 27.04.2020
- Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать священника, отрицающего эпидемию коронавируса
- 14:27 27.04.2020
- Финансовое состояние российского автопрома в мае ухудшится, ожидает Сбербанк
- 14:12 27.04.2020
- Украина требует от Ирана "черные ящики" сбитого в январе самолета
- 14:00 27.04.2020
- Регионы получат дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий
- 13:45 27.04.2020
- На строительстве медицинского центра в Шелехове заложили капсулу потомкам
- 13:32 27.04.2020
- В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать