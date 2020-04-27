Предприятия "Группы ГАЗ" передадут соцучреждениям полмиллиона защитных масок

15:20

Фото предоставлено пресс-службой Группы ГАЗ



Волонтеры "Группы ГАЗ" по инициативе рабочих советов компании в рамках акции "ДОБРОМАСКИ" передали социальным учреждениям более 250 тыс. защитных масок. Акция прошла во всех городах, где расположены предприятия компании: в Нижнем Новгороде, Ярославле, Ульяновске, Павлове, Ликино-Дулеве, Кургане, Канаше и Саранске. Это первый этап акции "ДОБРОМАСКИ". Второй этап, в ходе которого будет дополнительно передано соцучреждениям еще около 250 тыс. масок, состоится в середине мая.

Защита сотрудников от коронавируса является наиболее приоритетной задачей сегодняшнего дня. "Группа ГАЗ" также приняла решение поддержать соцучреждения в тех городах, где работают предприятия компании. Это больницы, центры помощи семье и детям, дома-интернаты, реабилитационные центры.

Компания поддержала в рамках проекта #ГАЗПОМОГАЕТ инициативу рабочих советов и добровольцев по обеспечению продуктовыми наборами одиноких и маломобильных ветеранов - бывших работников предприятий в Нижнем Новгороде и Ярославле, чтобы помочь им безопасно пережить период самоизоляции. Объем продуктовых наборов длительных сроков хранения рассчитан примерно на месяц. Первая акция прошла в начале апреля, вторая акция пройдет в преддверии майских праздников.

"Мы столкнулись с угрозой, масштаб и последствия которой нам еще только предстоит оценить. Руководство "Группы ГАЗ" предпринимает беспрецедентные меры, чтобы минимизировать риски для персонала и семей наших сотрудников, и всех, кто нас окружает. Мы реализуем масштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, выполнению требований Минздрава и Роспотребнадзора. Эта работа ведется ежедневно и ежеминутно", - рассказывает управляющий директор ПАО "ГАЗ" Виктор Кадылкин.

"Мы придаем особую важность гуманитарной помощи незащищенным категориям населения, - отметил председатель рабочих советов "Группы ГАЗ" Евгений Морозов. - Акция проходит в восьми городах, ее поддержали многотысячные коллективы всех наших предприятий. В самые трудные времена люди объединяются и помогают друг другу. И сейчас мы поддерживаем тех, кому это особенно нужно. Мы передаем средства индивидуальной защиты в детсады, интернаты, социальные центры. С глубоким чувством ответственности за здоровье наших граждан мы вносим свой вклад в это благое дело".

"Большое спасибо руководству и всему коллективу компании за оказываемую поддержку - акцию "ДОБРОМАСКИ", - говорит министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев. - Многие социальные учреждения региона сегодня закрыты на превентивную самоизоляцию, с целью уменьшения риска заражения опасной новой коронавирусной инфекцией. Вы помогаете тысячам нижегородцам, соцработникам, сотрудникам и пациентам соцучреждений не допустить заражения".

"Горьковский автозавод должен в первую очередь производить автомобили и сохранять персонал. Но время сейчас такое, что и самому заводу надо выстоять, и при этом помогать ближним, - пояснили начальник управления соцзащиты администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Светлана Судаева. - Нашим домам-интернатам маски крайне необходимы. Мы очень благодарны руководству ГАЗа и всем сотрудникам компании за заботу и чуткость".