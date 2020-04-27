Подлодка "Ростов-на-Дону" ушла на боевое дежурство к берегам Сирии - источник
16:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подводная лодка "Ростов-на- Дону" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) вышла в дальний поход, в ближайшее время субмарина вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Ростов-на-Дону" вышел в дальний поход в Средиземное море. Ожидается, что подлодка пройдет черноморские поливы сегодня вечером", - сказал источник.
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