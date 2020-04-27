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После окончания пандемии турецкие отели откажутся от шведского стола

16:12 27.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турецкие отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии. Министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отельеров, которые начнут действовать в конце мая.

По ним, систему «шведский стол» заменит комплексное меню. В первую очередь откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Они будут использовать для приёма гостей только половину номерного фонда. Рестораны на территории отелей должны будут обеспечить социальное дистанцирование, а число шезлонгов уменьшат вдвое. Обслуживающий персонал обяжут работать в перчатках и масках.

По данным местных СМИ, Турция рассчитывает начать приём иностранных гостей к концу августа. Уточняется, что в самолётах будет организована специальная рассадка, при которых среднее пассажирское сиденье останется свободным.  Говорит Москва

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