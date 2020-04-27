Глава МЧС назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
16:32 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Критическая ситуация с природными пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил в понедельник глава МЧС России Евгений Зиничев.
"В настоящее врем критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в 3 раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - сообщил министр на совещании у президента РФ.
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