Глава МЧС назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критическая ситуация с природными пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил в понедельник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В настоящее врем критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в 3 раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - сообщил министр на совещании у президента РФ.