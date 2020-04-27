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Шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру

17:00 27.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан завершил карьеру. По словам южнокорейского спортсмена, часть его души навсегда останется в России.

«В сложный период жизни Россия поддержала меня, я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи, мы смогли достичь этой цели. Где бы я ни был, я всегда буду делать всё возможное для развития шорт-трека», — говорится в письме Виктора Ана, адресованном болельщикам.

Своё решение завершить карьеру спортсмен объяснил травмами и болями в колене. «Я пришёл к выводу, что продолжать работать на одной только мотивации невозможно. Думаю, сейчас подходящее время, поэтому я принял решение отойти от дел», — подчеркнул Виктор Ан.  Говорит Москва

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