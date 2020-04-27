Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек
17:12 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 518 человек, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе. Таким образом, город стал вторым после Москвы регионом, где вылечились более 500 пациентов.
Сейчас в Санкт-Петербурге 3 238 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля выздоровевших составляет примерно 16% и почти в два раза превышает общероссийский показатель.
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