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Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек

17:12 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 518 человек, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе. Таким образом, город стал вторым после Москвы регионом, где вылечились более 500 пациентов.

Сейчас в Санкт-Петербурге 3 238 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля выздоровевших составляет примерно 16% и почти в два раза превышает общероссийский показатель.

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