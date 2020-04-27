Коммунисты 1 мая откажутся от шествий в пользу Skype-митинга

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коммунисты откажутся от первомайских шествий в пользу Skype-митинга. Такой формат выбран из-за пандемии COVID-19.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что 1 мая будет организован Skype-митинг, где смогут принять участие все желающие.

«К сожалению, из-за коронавируса демонстрацию провести невозможно. Мы не можем подвергать опасности наших старших товарищей, особенно ветеранов. Мы сейчас прорабатываем технические возможности митинга онлайн, потому что ранее «Яндекс» заблокировал проведение в таком формате. Мы ищем альтернативу, однозначно сделаем Skype-митинг, когда люди смогут выступить и поучаствовать. Мы постараемся придумать оригинальную акцию: выпускание шаров на фоне советской символики».

Точное время и детали проведения станут известны в ближайшее время, добавил председатель партии.

Ранее от митингов и шествий 1 мая в связи с коронавирусной инфекцией отказались российские профсоюзы. Вместо этого они проведут интернет-акцию.