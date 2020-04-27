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НОВОСТИ

Как Подмосковье борется с коронавирусом: ВИДЕО

17:15 27.04.2020

Борьба с распространением коронавирусной инфекции сегодня мобилизовала все силы власти, бизнеса и простых граждан. Благотворители перевели сотни миллионов рублей на борьбу с общей угрозой, помогают с продуктами и средствами защиты. Тысячи людей пополнили ряды волонтеров: добровольцы разносят еду пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками.

Как обстоят дела на антикоронавирусном фронте в Московской области - рассказывается в фильме, опубликованном на YouTube-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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