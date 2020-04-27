Как Подмосковье борется с коронавирусом: ВИДЕО
17:15 27.04.2020
Борьба с распространением коронавирусной инфекции сегодня мобилизовала все силы власти, бизнеса и простых граждан. Благотворители перевели сотни миллионов рублей на борьбу с общей угрозой, помогают с продуктами и средствами защиты. Тысячи людей пополнили ряды волонтеров: добровольцы разносят еду пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками.
Как обстоят дела на антикоронавирусном фронте в Московской области - рассказывается в фильме, опубликованном на YouTube-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
НОВОСТИ
- 17:32 27.04.2020
- Коммунисты 1 мая откажутся от шествий в пользу Skype-митинга
- 17:12 27.04.2020
- Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек
- 17:00 27.04.2020
- Шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру
- 16:32 27.04.2020
- Глава МЧС назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
- 16:12 27.04.2020
- После окончания пандемии турецкие отели откажутся от шведского стола
- 16:00 27.04.2020
- Подлодка "Ростов-на-Дону" ушла на боевое дежурство к берегам Сирии - источник
- 15:32 27.04.2020
- Путин не просил убрать фреску со своим изображением в храме Вооруженных сил
- 15:20 27.04.2020
- Предприятия "Группы ГАЗ" передадут соцучреждениям полмиллиона защитных масок
- 15:12 27.04.2020
- Расходы банков РФ на предоставление кредитных каникул составят не менее 150 млрд руб.
- 15:00 27.04.2020
- Все регионы должны быть на 100% готовы к любым ЧП - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать