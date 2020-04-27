Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершится досрочно

18:40 Источник: Интерфакс

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщили в ведомстве в понедельник.

"Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания", - заявили в Минобороны.

"Исключение будет сделано только для тех, кто проходит комплекс карантинных мероприятий. Они отправятся домой сразу после их завершения", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что в довузовских военных учреждениях учебная программа этого года выполнена полностью - ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года.

"Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае", - уточнили в Минобороны.

В воскресенье в оборонном ведомстве сообщили, с марта почти у 900 российских военных нашли коронавирус.