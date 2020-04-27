Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершится досрочно
18:40 27.04.2020 Источник: Интерфакс
Министром обороны РФ Сергеем Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщили в ведомстве в понедельник.
"Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания", - заявили в Минобороны.
"Исключение будет сделано только для тех, кто проходит комплекс карантинных мероприятий. Они отправятся домой сразу после их завершения", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что в довузовских военных учреждениях учебная программа этого года выполнена полностью - ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года.
"Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае", - уточнили в Минобороны.
В воскресенье в оборонном ведомстве сообщили, с марта почти у 900 российских военных нашли коронавирус.
НОВОСТИ
- 18:30 27.04.2020
- Послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой, узнав о заражении covid-19 – СМИ
- 18:00 27.04.2020
- Предоставленная МОК новая подпись Родченкова является низкокачественной подделкой - адвокат
- 17:32 27.04.2020
- Коммунисты 1 мая откажутся от шествий в пользу Skype-митинга
- 17:15 27.04.2020
- Как Подмосковье борется с коронавирусом: ВИДЕО
- 17:12 27.04.2020
- Петербург стал вторым регионом РФ, где после коронавируса выздоровели более 500 человек
- 17:00 27.04.2020
- Шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру
- 16:32 27.04.2020
- Глава МЧС назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
- 16:12 27.04.2020
- После окончания пандемии турецкие отели откажутся от шведского стола
- 16:00 27.04.2020
- Подлодка "Ростов-на-Дону" ушла на боевое дежурство к берегам Сирии - источник
- 15:32 27.04.2020
- Путин не просил убрать фреску со своим изображением в храме Вооруженных сил
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать