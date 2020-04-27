Послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой, узнав о заражении covid-19 – СМИ
18:30 27.04.2020
Послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий П. совершил суицид у храма на территории 119 больницы в Новогорске, когда узнал о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом написал telegram-канал Baza.
Отмечается, что его госпитализировали 16 апреля с пневмонией. Анализы подтвердили заражение COVID-19.
В ночь на 24 апреля 27-летний П. сбежал из палаты. Он выбрался через окно первого этажа больницы, сорвав москитную сетку.
Уже через несколько часов его нашли и вернули в медицинское учреждение. При этом у послушника диагностировали 90% ожогов тела. По словам очевидцев, он самостоятельно нанес себе увечья.
Врачи боролись за его жизнь, однако спасти молодого человека не удалось. Обстоятельства случившегося устанавливаются. osnmedia.ru
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