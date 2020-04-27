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Россия поставила Сирии 200 аппаратов ИВЛ

20:00 27.04.2020 Источник: Интерфакс

Россия в апреле поставила министерству здравоохранения Сирии 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 тысяч тест-систем и 2 тысячи защитных костюмов, сообщил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью "Интерфаксу".

"Продолжим отслеживать ситуацию и в случае необходимости проработаем дополнительные возможности по оказанию помощи сирийским друзьям", - добавил посол.

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