Россия поставила Сирии 200 аппаратов ИВЛ
20:00 27.04.2020 Источник: Интерфакс
Россия в апреле поставила министерству здравоохранения Сирии 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 тысяч тест-систем и 2 тысячи защитных костюмов, сообщил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью "Интерфаксу".
"Продолжим отслеживать ситуацию и в случае необходимости проработаем дополнительные возможности по оказанию помощи сирийским друзьям", - добавил посол.
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