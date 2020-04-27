Россия поставила Сирии 200 аппаратов ИВЛ

20:00 Источник: Интерфакс

Россия в апреле поставила министерству здравоохранения Сирии 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 тысяч тест-систем и 2 тысячи защитных костюмов, сообщил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью "Интерфаксу".

"Продолжим отслеживать ситуацию и в случае необходимости проработаем дополнительные возможности по оказанию помощи сирийским друзьям", - добавил посол.