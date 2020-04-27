Путин присвоил звание Героя труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
20:40 27.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин присвоил звание Героя труда хирургу Леониду Рошалю. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также звания удостоились директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых, тренер «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрий Миндиашвили, сотрудник Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и худрук Малого театра России Юрий Соломин.
Сегодня известный педиатр и хирург Леонид Рошаль отмечает 87-й день рождения. Говорит Москва
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