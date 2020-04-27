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Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2020»

20:45 27.04.2020 Источник: НГ-Online

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С 27 апреля началась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум «Армия-2020». Билеты можно приобрести на официальном сайте Форума https://www.rusarmyexpo.ru/www./tickets/

Форум «Армия-2020» состоится с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка». Форум «Армия» является уникальной платформой для демонстрации передовых достижений научно-технической мысли в сфере ОПК, налаживания конструктивного диалога и обмена опытом между российскими и зарубежными профильными специалистами, а также укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей. 

Форум «Армия-2020» откроется в воскресенье 23 августа днем работы в закрытом режиме. На этот день билеты продаваться не будут. Начиная с 24 и по 26 августа пройдут дни работы специалистов. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы Форума. 27-29 августа двери Форума будут открыты для массового посещения.

Приобрести билеты на форум «Армия-2020» можно в предварительной продаже по сниженной цене. Так, до 21 августа стоимость бизнес-билета будет составлять 1 200 рублей, а билета на дни массового посещения 400 рублей /день. После 21 августа цена билета составит 1 700 и 700 рублей соответственно. 

Входной билет на Форум, приобретенный на один из дней с 27 по 29 августа, позволяет посетит «Танковый биатлон» на полигоне «Алабино.

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома «Кубинка» с 24 по 29 августа можно будет попасть бесплатно без предъявления билета. На территории аэродрома будет действовать бесплатная парковка.

На сайте Форума можно приобрести билет на парковку Конгрессно-выставочного центра «Патриот» за 1 500 рублей /день. Данный билет предполагает, что за его обладателем сохраняется парковочное место на стоянке P1 в секторах F-J. Оставить автомобиль на парковке возле «ПАТРИОТ ЭКСПО» можно будет также при наличии свободных мест, воспользовавшись автоматизированной системой оплаты стоянки парка «Патриот» с почасовой оплатой в размере 250 руб./ч. 

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа на форум «Армия».

Список льготных категорий посетителей опубликован на официальном сайте Форума. 

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