В ряде российских регионов введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах

21:20 Источник: Эхо Москвы

В нескольких российских регионах введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Об этом сообщили власти Владимирской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Якутии и Севастополя. Средства индивидуальной защиты нужны будут при посещении магазинов, аптек, а также для езды в общественном транспорте. Эхо Москвы