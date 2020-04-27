В ряде российских регионов введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах
21:20 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы
В нескольких российских регионах введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Об этом сообщили власти Владимирской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Якутии и Севастополя. Средства индивидуальной защиты нужны будут при посещении магазинов, аптек, а также для езды в общественном транспорте. Эхо Москвы
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