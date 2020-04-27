Ограничения на передвижение жителей в Подмосковье продлятся минимум до конца майских праздников

21:15

Ограничительные меры продолжат действовать в Подмосковье в период майских праздников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



Также он рассказал, что в области дополнительно ввели в работу шесть медицинских центров, два из них - открылись сегодня.

"Расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей", - сказал Андрей Воробьёв.