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НОВОСТИ

Ограничения на передвижение жителей в Подмосковье продлятся минимум до конца майских праздников

21:15 27.04.2020

Ограничительные меры продолжат действовать в Подмосковье в период майских праздников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также он рассказал, что в области дополнительно ввели в работу шесть медицинских центров, два из них - открылись сегодня.

"Расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей", - сказал Андрей Воробьёв.

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