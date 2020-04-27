Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю увеличилось на 70%
22:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, выросло за последнюю неделю на 70%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики - у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу", - сказала Ракова.
НОВОСТИ
- 21:20 27.04.2020
- В ряде российских регионов введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах
- 21:15 27.04.2020
- Ограничения на передвижение жителей в Подмосковье продлятся минимум до конца майских праздников
- 20:45 27.04.2020
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2020»
- 20:40 27.04.2020
- Путин присвоил звание Героя труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
- 20:00 27.04.2020
- Россия поставила Сирии 200 аппаратов ИВЛ
- 19:20 27.04.2020
- В РФ полицейских обяжут отказаться от предметов роскоши и контролировать эмоции - проект
- 18:40 27.04.2020
- Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершится досрочно
- 18:30 27.04.2020
- Послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой, узнав о заражении covid-19 – СМИ
- 18:00 27.04.2020
- Предоставленная МОК новая подпись Родченкова является низкокачественной подделкой - адвокат
- 17:32 27.04.2020
- Коммунисты 1 мая откажутся от шествий в пользу Skype-митинга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать