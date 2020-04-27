Ливийская национальная армия берет на себя управление страной - Хафтар
22:40 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ливийская национальная армия (ЛАН) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник, что берет на себя управление страной. Об этом заявил в видеообращении к нации ее командующий Халифа Хафтар.
"Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения", - говорится в обнародованном заявлении.
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