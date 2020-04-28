Снятие основных ограничений в штате Техас намерено на 1 мая - губернатор
07:40 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти американского штата Техас с 1 мая намерены снять основные ограничения, введенные из-за распространения нового коронавируса, в том числе отменят запрет для граждан на выход из дома без необходимости. Об этом объявил в понедельник губернатор штата Грег Эбботт.
Он напомнил, что срок действия подписанного им в марте исполнительного указа, согласно которому жители Техаса не должны выходить из своих домов без серьезных причин, "истекает 30 апреля". "Я позволю, чтобы срок его действия истек, как было запланировано", - сказал Эбботт на пресс- конференции, которую транслировали на его сайте.
Кроме того, согласно его новым распоряжениям, с 1 мая в штате будет разрешено возобновить работу ресторанов, торговых центров и кинотеатров. В их помещения пока можно будет впускать не более 25% максимальной численности людей, на которую они рассчитаны. Открыты будут также библиотеки и музеи. Эбботт констатировал, что парикмахерские, салоны и спортивные залы, предположительно, возобновят работу к середине мая.
Власти штата 17 апреля распорядились начать поэтапное снятие части санитарных ограничений. Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов.
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