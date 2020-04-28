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Не раньше чем через год мир вернется к нормальной жизни - Билл Гейтс

07:30 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни - он случится не раньше, чем через год или даже два. Такое мнение выразил филантроп и один из основателей американской корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс в интервью газете "Фигаро", опубликованном во вторник.

"Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования [эпидемии]", - пояснил Гейтс.

"С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение, - предупредил он. - Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход".

По словам предпринимателя, работа над методами лечения крайне важна и должна продолжаться, однако именно разработка вакцин должна стать главным шагом на пусти к возвращению к нормальной жизни. "Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы [фонд Билла и Мелинды Гейтс] являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз", - рассказал он.

Гейтс выразил надежду на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет организации в разгар пандемии и выразил убеждение, что ВОЗ не могла исказить данные в угоду интересам одного государства.

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