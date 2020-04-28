Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем
07:50 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает, что американскую экономику в третьем квартале текущего года ожидает подъем. Соответствующее мнение глава государства высказал в понедельник на пресс- конференции в Белом доме.
"Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал. <...> Мне кажется, вы увидите большой подъем в третьем [квартале], вы увидите невероятный четвертый квартал, и у вас будет потрясающий следующий год", - сказал глава вашингтонской администрации.
"Я думаю, будет восстановление [экономики]. <...> Мы создали величайшую экономику <...>. И мы сделаем это снова, и на это потребуется не так много времени", - добавил Трамп, отметив, что во втором квартале страну ждет "недостаток роста ВВП".
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