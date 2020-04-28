0
0
136
НОВОСТИ

Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем

07:50 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что американскую экономику в третьем квартале текущего года ожидает подъем. Соответствующее мнение глава государства высказал в понедельник на пресс- конференции в Белом доме.

"Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал. <...> Мне кажется, вы увидите большой подъем в третьем [квартале], вы увидите невероятный четвертый квартал, и у вас будет потрясающий следующий год", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Я думаю, будет восстановление [экономики]. <...> Мы создали величайшую экономику <...>. И мы сделаем это снова, и на это потребуется не так много времени", - добавил Трамп, отметив, что во втором квартале страну ждет "недостаток роста ВВП".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 28.04.2020
Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
0
0
08:50 28.04.2020
С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
0
35
08:30 28.04.2020
Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ
0
71
08:10 28.04.2020
Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
0
106
07:40 28.04.2020
Снятие основных ограничений в штате Техас намерено на 1 мая - губернатор
0
148
07:30 28.04.2020
Не раньше чем через год мир вернется к нормальной жизни - Билл Гейтс
0
133
22:40 27.04.2020
Ливийская национальная армия берет на себя управление страной - Хафтар
0
673
22:00 27.04.2020
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю увеличилось на 70%
0
703
21:20 27.04.2020
В ряде российских регионов введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах
0
665
21:15 27.04.2020
Ограничения на передвижение жителей в Подмосковье продлятся минимум до конца майских праздников
0
699

Возврат к списку