Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
08:10 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса посоветовал руководству США уделить должное внимание сложной ситуации с распространением коронавируса на их территории вместо обсуждения с представителями оппозиции "демократического перехода" власти в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление он разместил в понедельник в "Твиттере".
"Сегодня в США зарегистрирован миллионный случай заражения коронавирусом на территории страны, а число умерших превысило 56 тысяч. Госсекретарь [США] Майкл Помпео, озаботьтесь вашим серьезным гуманитарным кризисом и прекратите вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы", - написал дипломат.
Ранее Госдепартамент сообщил о том, что госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обсудили в понедельник по телефону "рамки демократического перехода" власти в Венесуэле, "путь урегулирования кризиса и снятие санкций". Помпео огласил 31 марта план урегулирования кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти. При этом он пояснил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и Гуайдо должны признать переходное правительство единственным органом исполнительной власти во время переходного периода.
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