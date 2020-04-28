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Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела

08:10 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса посоветовал руководству США уделить должное внимание сложной ситуации с распространением коронавируса на их территории вместо обсуждения с представителями оппозиции "демократического перехода" власти в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление он разместил в понедельник в "Твиттере".

"Сегодня в США зарегистрирован миллионный случай заражения коронавирусом на территории страны, а число умерших превысило 56 тысяч. Госсекретарь [США] Майкл Помпео, озаботьтесь вашим серьезным гуманитарным кризисом и прекратите вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы", - написал дипломат.

Ранее Госдепартамент сообщил о том, что госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обсудили в понедельник по телефону "рамки демократического перехода" власти в Венесуэле, "путь урегулирования кризиса и снятие санкций". Помпео огласил 31 марта план урегулирования кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти. При этом он пояснил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и Гуайдо должны признать переходное правительство единственным органом исполнительной власти во время переходного периода.

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