Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ
08:30 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний класс в России рискует сильно потерять в доходах и обеднеть в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.
"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность", - отметил Кузьминов.
Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.
Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, при базовом сценарии уровень безработицы в стране составит 8% в 2020 году, наибольшие потери могут произойти в некорпоративном секторе экономики. "Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора", - добавил Кузьминов.
В пессимистическом сценарии прогноза безработица увеличится до 9,5% в текущем году, в 2021 году - до 9,8%. Восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном секторах начнется лишь в 2022 году.
НОВОСТИ
- 09:00 28.04.2020
- Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
- 08:50 28.04.2020
- С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
- 08:10 28.04.2020
- Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
- 07:50 28.04.2020
- Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем
- 07:40 28.04.2020
- Снятие основных ограничений в штате Техас намерено на 1 мая - губернатор
- 07:30 28.04.2020
- Не раньше чем через год мир вернется к нормальной жизни - Билл Гейтс
- 22:40 27.04.2020
- Ливийская национальная армия берет на себя управление страной - Хафтар
- 22:00 27.04.2020
- Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю увеличилось на 70%
- 21:20 27.04.2020
- В ряде российских регионов введут обязательное ношение защитных масок в общественных местах
- 21:15 27.04.2020
- Ограничения на передвижение жителей в Подмосковье продлятся минимум до конца майских праздников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать