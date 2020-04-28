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Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ

08:30 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний класс в России рискует сильно потерять в доходах и обеднеть в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.

"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность", - отметил Кузьминов.

Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.

Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, при базовом сценарии уровень безработицы в стране составит 8% в 2020 году, наибольшие потери могут произойти в некорпоративном секторе экономики. "Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора", - добавил Кузьминов.

В пессимистическом сценарии прогноза безработица увеличится до 9,5% в текущем году, в 2021 году - до 9,8%. Восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном секторах начнется лишь в 2022 году.

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