С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
08:50 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки были подтверждены в Министерстве здравоохранения Новой Зеландии. Как отметили во вторник в ведомстве, это самый низкий показатель прироста числа инфицированных с начала распространения инфекции в стране.
По словам главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, за минувшие сутки медики подтвердили диагноз двух зараженных, и это стало самым низким показателем прироста числа заболевших с 15 марта. "В настоящее время общее число инфицированных в стране составляет 1 471 и еще один пациент ожидает результаты анализов. Поправились после болезни 1 214 человек, причем 34 из них выздоровели за последние сутки", - уточнил Блумфилд.
Он также отметил, что 239 пациентов в настоящий момент получают лечение от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), но лишь девять из них госпитализированы, а остальные лечатся амбулаторно. С 28 февраля, когда в Новой Зеландии был выявлен первый случай заражения, 19 человек умерли от заболевания, вызываемого вирусом.
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