Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
09:00 28.04.2020 Источник: Lenta.ru
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 041 517. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 69,4 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 211 159. Еще свыше 894 тысяч пациентов выздоровели.
В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (988,4 тысячи), Испания (229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи), Франция (165,9 тысячи) и Германия (158,7 тысячи). Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 28.04.2020
- Синдзо Абэ не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября - СМИ
- 10:05 28.04.2020
- Основным источником информации для россиян остается телевидение - опрос
- 10:00 28.04.2020
- Путин проведет видеоконференцию с главами регионов России по ситуации с коронавирусом
- 09:32 28.04.2020
- Посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии
- 09:20 28.04.2020
- Ким Чен Ын жив, но не может самостоятельно передвигаться - экс-дипломат КНДР
- 09:05 28.04.2020
- В РФ с середины 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI
- 08:50 28.04.2020
- С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
- 08:30 28.04.2020
- Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ
- 08:10 28.04.2020
- Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
- 07:50 28.04.2020
- Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать