Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля

09:00 Источник: Lenta.ru

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 041 517. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 69,4 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 211 159. Еще свыше 894 тысяч пациентов выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (988,4 тысячи), Испания (229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи), Франция (165,9 тысячи) и Германия (158,7 тысячи). Lenta.Ru