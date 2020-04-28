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НОВОСТИ

В РФ с середины 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI

09:05 28.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года. По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. Это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.

Предполагается, что с 1 января 2024 года мобильные операторы смогут начать блокировать потерянные или украденные устройства.  Коммерсантъ

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