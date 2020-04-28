В Польше намерены добиваться ареста активов "Северного потока-2"

11:00 Источник: РОСБАЛТ

Строительство второй ветки газопровода «Северный поток-2» может быть остановлено из-за действий польских властей, недовольных нынешними ценами на газ. Замминистра госактивов Польши Януш Коввальский объявил, что Варшава будет добиваться арест активов российского проекта в Европе.

Пересмотреть свое намерение Польша может только в том случае, если «Газпром» возместит польской компании PGNiG средства по Ямальскому контракту, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу. В беседе с Wprost министр призвал отказаться от каких-либо уступок в отношении взыскания с «Газпрома» шести миллиардов злотых или $1,43 млрд.

Напомним, PGNiG обвинила «Газпром» в завышении рыночной стоимости на газ по Ямальскому контракту (от 1996 года) и в 2015 году подала иск в Стокгольмский арбитраж. Росбалт