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НОВОСТИ

В Польше намерены добиваться ареста активов "Северного потока-2"

11:00 28.04.2020 Источник: РОСБАЛТ

Строительство второй ветки газопровода «Северный поток-2» может быть остановлено из-за действий польских властей, недовольных нынешними ценами на газ. Замминистра госактивов Польши Януш Коввальский объявил, что Варшава будет добиваться арест активов российского проекта в Европе.

Пересмотреть свое намерение Польша может только в том случае, если «Газпром» возместит польской компании PGNiG средства по Ямальскому контракту, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу. В беседе с Wprost министр призвал отказаться от каких-либо уступок в отношении взыскания с «Газпрома» шести миллиардов злотых или $1,43 млрд.

Напомним, PGNiG обвинила «Газпром» в завышении рыночной стоимости на газ по Ямальскому контракту (от 1996 года) и в 2015 году подала иск в Стокгольмский арбитраж.  Росбалт

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