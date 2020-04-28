Основным источником информации для россиян остается телевидение - опрос

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Телевидение остается основным источником информации для россиян и ресурсом, которому доверяют больше всего, показывают результаты опроса, проведенного "Левада-центром". Согласно исследованию, 74% респондентов узнают новости по телевизору. На втором месте - социальные сети (39%), которые обогнали интернет-СМИ (являются источником новостей для 38%).

"Левада" отмечает, что все больше людей средней возрастной группы читает новости в социальных сетях. Так, за последний год среди россиян в возрасте от 25 до 39 лет число тех, кто узнает новости в соцсетях, выросло на 6%, а среди людей 50-54 лет - на 10%.

"Видно, что за последний год увеличился уровень многоканальности - это показатель того, что ТВ постепенно теряет монополию на освещение событий, а для российского ТВ это ключевой параметр, чтобы оно могло выполнять свою идеологическую задачу", - отмечает социолог Григорий Юдин.

Тем не менее телевидение остается источником информации с самым высоким уровнем доверия (50%). Примечательно, что в 2013 году этот показатель также составлял около 50%. В 2015 году у телевидения был самый низкий уровень доверия (40%), который к 2016 году вырос до 60%, а затем снова опустился примерно до 50%. В целом с 2013 года число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось с 88% до 74%.

При этом 48% респондентов считают, что государственное телевидение России недостоверно освещает состояние экономики, а 33% - внешней политики.

Интернет-СМИ и соцсетям в 2020 году респонденты доверяют одинаково (22%). Русская служба Би-би-си