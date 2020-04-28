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НОВОСТИ

Синдзо Абэ не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября - СМИ

10:20 28.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября. Об этом сообщает японская пресса, ссылаясь на источники в правительстве. Теперь в России окончанием Второй мировой войны официально будет считаться 3 сентября.

В японском МИДе отмечают, что участие Абэ в мероприятиях, связанных с включением южной части Курил в состав СССР, неприемлемо.  Эхо Москвы

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