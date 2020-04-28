Синдзо Абэ не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября - СМИ
10:20 28.04.2020 Источник: Эхо Москвы
В японском МИДе отмечают, что участие Абэ в мероприятиях, связанных с включением южной части Курил в состав СССР, неприемлемо. Эхо Москвы
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