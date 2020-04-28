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НОВОСТИ

Михаилу Прохорову предложили должность декана в Финансовом университете

10:32 28.04.2020 Источник: РБК

Российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Об этом РБК сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров. «Такое предложение Прохорову я сделал, но он еще ответа не дал, он изучает те материалы, которые я ему прислал. Поэтому сейчас говорить о том, согласится он или нет — преждевременно», — отметил Эскиндаров.

Прохоров является выпускником Финансового университета.

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