Путин проведет видеоконференцию с главами регионов России по ситуации с коронавирусом
10:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России. В Кремле не стали предвосхищать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер.
"Что касается президентского уровня, то [на 28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в видеоконференции должны принять участие все главы регионов страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром сообщал, что правительство в ближайшее время планировало доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. В свою очередь, Песков, отвечая на вопрос, может ли во вторник быть объявлено решение по вопросу о продлении ограничений в связи с коронавирусом, сказал: "Давайте дождемся совещания".
В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.
НОВОСТИ
- 10:20 28.04.2020
- Синдзо Абэ не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября - СМИ
- 10:05 28.04.2020
- Основным источником информации для россиян остается телевидение - опрос
- 09:32 28.04.2020
- Посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии
- 09:20 28.04.2020
- Ким Чен Ын жив, но не может самостоятельно передвигаться - экс-дипломат КНДР
- 09:05 28.04.2020
- В РФ с середины 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI
- 09:00 28.04.2020
- Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
- 08:50 28.04.2020
- С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
- 08:30 28.04.2020
- Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ
- 08:10 28.04.2020
- Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
- 07:50 28.04.2020
- Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать