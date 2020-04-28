0
0
66
НОВОСТИ

Путин проведет видеоконференцию с главами регионов России по ситуации с коронавирусом

10:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России. В Кремле не стали предвосхищать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер.

"Что касается президентского уровня, то [на 28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в видеоконференции должны принять участие все главы регионов страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром сообщал, что правительство в ближайшее время планировало доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. В свою очередь, Песков, отвечая на вопрос, может ли во вторник быть объявлено решение по вопросу о продлении ограничений в связи с коронавирусом, сказал: "Давайте дождемся совещания".

В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 28.04.2020
Синдзо Абэ не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве, если торжества перенесут на 3-е сентября - СМИ
0
57
10:05 28.04.2020
Основным источником информации для россиян остается телевидение - опрос
0
82
09:32 28.04.2020
Посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии
0
160
09:20 28.04.2020
Ким Чен Ын жив, но не может самостоятельно передвигаться - экс-дипломат КНДР
0
205
09:05 28.04.2020
В РФ с середины 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI
0
172
09:00 28.04.2020
Данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
0
180
08:50 28.04.2020
С начала пандемии самые низкий прирост числа инфицированных зафиксирован в Новой Зеландии
0
164
08:30 28.04.2020
Из-за кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть - ректор ВШЭ
0
184
08:10 28.04.2020
Глава МИД Венесуэлы посоветовал США заняться ситуацией с COVID-19, а не вмешиваться в ее внутренние дела
0
195
07:50 28.04.2020
Трамп считает, что в третьем квартале американскую экономику ожидает подъем
0
224

Возврат к списку