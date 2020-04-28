Путин проведет видеоконференцию с главами регионов России по ситуации с коронавирусом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России. В Кремле не стали предвосхищать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер.

"Что касается президентского уровня, то [на 28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в видеоконференции должны принять участие все главы регионов страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром сообщал, что правительство в ближайшее время планировало доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. В свою очередь, Песков, отвечая на вопрос, может ли во вторник быть объявлено решение по вопросу о продлении ограничений в связи с коронавирусом, сказал: "Давайте дождемся совещания".

В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.