Россия обогнала Иран и вышла на 8 место в мире по числу заразившихся коронавирусом
11:05 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 411 и сейчас составляет 93 558 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрированы 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, за весь период - 8 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 609 (40,7%) новых пациентов не было симптомов.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 3 075, до 48 426. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В Московской области число инфицированных возросло на 523, до 10 231, следует из данных штаба.
Дагестан и Мурманская область стали пятым и шестым регионами России, где количество заразившихся превысило тысячу. В Дагестане сейчас 1 147 подтвержденных случаев, в Мурманской области - 1 056.
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