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НОВОСТИ

Трамп высказался насчет возможности переноса президентских выборов

11:20 28.04.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп высказался насчет возможности переноса грядущих президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает CNN. Американский лидер отметил , что он «никогда не думал об изменении даты выборов». По его мнению, 3 ноября является «хорошим числом».

Ранее соперник Трампа на предстоящих выборах президента в США Джо Байден обвинил нынешнего главу государства в попытке отменить голосование.  Газета.Ru

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