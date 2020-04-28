Трамп высказался насчет возможности переноса президентских выборов

11:20 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп высказался насчет возможности переноса грядущих президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает CNN. Американский лидер отметил , что он «никогда не думал об изменении даты выборов». По его мнению, 3 ноября является «хорошим числом».

Ранее соперник Трампа на предстоящих выборах президента в США Джо Байден обвинил нынешнего главу государства в попытке отменить голосование. Газета.Ru