Мир рискует остаться без российской пшеницы на фоне пандемии - Bloomberg

11:32 Источник: РБК

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз в конце марта предложил установить временную квоту на его экспорт: до 30 июня вывезти можно было не более 7 млн т. Квота была установлена до конца июня, однако уже до 26 апреля Россия в полном объеме выработала ее и перестала вывозить зерно за границу. Запрет на экспорт пшеницы введен до 1 июля.

После приостановки экспорта пшеницы Россия продолжит поставлять ее только четырем своим соседям из бывшего СССР, отмечает агентство. Ситуация же в мире осложняется тем, что также ограничили экспорт зерна и некоторые другие соседние страны, что «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», отмечает Bloomberg. РБК