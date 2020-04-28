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Роспотребнадзор до среды подготовит концепцию снятия введенных из-за коронавируса мер

12:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 27 апреля, опубликованных на сайте правительства во вторник.

"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года, данных по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве <...> по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, [поручено] завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

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