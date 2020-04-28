Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учет", - сказали в Минобороны.

Он также поручил оказать всем увольняемым военнослужащим содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учет, а также индивидуальных средств защиты - медицинских масок и антисептиков для рук. "Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку", - подчеркнули в министерстве.