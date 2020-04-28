Коронавирус убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп - исследование

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские медики сопоставили статистику по смертности от гриппа и коронавируса на территории Нью-Йорка, обнаружив, что за последние три месяца от COVID-19 погибло примерно в 21 раз больше жителей города, чем от гриппа. Выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"Эксперты и чиновники часто говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, однако мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений. Сравнение числа реальных смертей от гриппа и COVID-19 показывает, что на самом деле уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа", - пишут ученые.

С момента начала эпидемии коронавируса в Китае экспертное сообщество и общественность разделились на два условных лагеря - "скептиков" и "алармистов". Представители первого из них считают, что опасность вируса SARS-CoV-2 заметно преувеличивается и что уровень его заразности и смертоносности примерно равен или даже уступает обычным сезонным эпидемиям гриппа.

Их оппоненты придерживаются противоположного мнения, предполагая, что и в том и в другом отношении COVID-19 значительно более опасен, чем уже известные формы ОРВИ, так как к нему человечество еще не успело выработать коллективный иммунитет. Отсутствие точных данных по числу зараженных, уровню смертности и другим эпидемиологическим параметрам пока не позволяет понять, какая из этих теорий ближе к истине.