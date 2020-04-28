Кабмин поддержал штрафы для чиновников до 150 тыс. руб. за оскорбление граждан
13:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия поддержала проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих отдельные санкции, включая дисквалификацию, для государственных и муниципальных служащих за оскорбления граждан, скоро он поступит в Госдуму. Об этом во вторник в эфире передачи "Соловьев. Live" сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Вчера на заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, ждем, что официальный отзыв правительства поступит к нам в ближайшее время, после чего вместе с коллегами по "Единой России" этот законопроект, поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы внесем", - сказал он.
Хинштейн уточнил, что поправками устанавливается новая "новая часть в статье "Оскорбление". "Мы прописываем, что если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное, не только крупный штраф, но и дисквалификация".
В эфире радиостанции "Вести ФМ" парламентарий уточнил, что при первом правонарушении размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Дисквалификация может устанавливаться сроком до года при первом нарушении, до двух лет - при повторном.
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